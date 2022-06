Empate no ensaio geral para o Euro 2022

A Seleção portuguesa de futebol feminino empatou 1-1 com a Austrália, na última partida de preparação para o Euro 2022.

As visitantes, número 12 do mundo, marcaram primeiro por Ibini-isei, aos 73 do mundo, no estádio do Estoril.

Para a equipa das quinas empatou Telma Encarnação, aos 87 minutos, num lance em que estava em fora de jogo não assinalado.

Portugal criou várias oportunidades de golo, mas só marcou perto do fim.

Nota ainda para a lesão de Jéssica Silva, que saiu lesionada (e em lágrimas) no início da segunda parte. De recordar que a avançado já falhou a primeira fase final do Euro em que Portugal participou.

Portugal viaja para Inglaterra no dia 3 e na fase final do Euro 2022 vai defrontar a Suíça, os Países Baixos e a Suécia.

Antes da partida, as internacionais portuguesas Sílvia Rebelo e Carolina Mendes foram distinguidas por terem atingido cem internacionalizações ao serviço da Seleção