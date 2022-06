Candidatura ibérica ao Mundial 2030 reuniu na Cidade do Futebol

As Federações portuguesa e espanhol estiveram reunidas, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Lisboa, para continuar a traçar o projeto de candidatura ao Mundial 2030.

De acordo com a nota da FPF, os presidentes Fernando Gomes e Luis Rubiales estiveram reunidos para delinar "diferentes aspetos de uma candidatura que continua em construção".

"As equipas de projeto das duas federações, que trabalham em conjunto há vários meses, partilharam diferentes matérias para aperfeiçoar uma proposta de candidatura entusiasmante e vencedora", pode ler-se.

Os dois governos estiveram também integrados na reunião.

As duas federações já anunciaram a intenção de candidatura em 2020. O protocolo foi assinado em outubro desse ano, no estádio do Algarve e a candidatura foi anunciada em 2021, antes do Campeonato da Europa, num amigável entre as duas seleções em Madrid.

A decisão sobre quem será o anfitrião do Campeonato do Mundo de 2030 será tomada dentro de dois anos, num congresso da FIFA marcado para 2024.

Além do Mundial na Península Ibérica, estarão em cima da mesa a candidatura de Marrocos e uma conjunta de quatro países sul-americanos: Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile.

António Laranjo, antigo diretor do Euro 2004, é o coordenador do projeto técnico da candidatura de Portugal e Espanha.