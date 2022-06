Seleção quer "orgulhar os portugueses" no Euro feminino

O selecionador nacional espera levar ao Europeu feminino uma equipa competitiva e que, acima de tudo, orgulhe os portugueses.

Em declarações aos jornalistas, na Cidade do Futebol, esta sexta-feira, à margem de mais um treino de preparação para o Euro 2022, Francisco Neto promete aos portugueses "um grande compromisso, uma grande paixão e um orgulho imenso" de representar Portugal numa grande competição, a segunda da história para a seleção nacional.

"Quero muito, enquanto selecionador, que desportivamente as pessoas tenham orgulho da nossa organização, que as pessoas se divirtam e tenham orgulho. Que digam, independentemente do que aconteça, 'esta é uma equipa organizada que consegue competir ao mais alto nível e que luta pelo resultado até ao último minuto'. Queremos que os portugueses tenham orgulho em ver-nos", salienta o selecionador nacional.

Não se esqueçam da Suíça

No sábado, Portugal defronta a Grécia, no segundo de dois jogos de preparação. No primeiro, venceu por 4-0. Francisco Neto quer dar continuidade ao crescimento da equipa e dar minutos às jogadoras, que vêm de um período de férias e fazem agora, essencialmente, a pré-época.

"Temos de crescer, estamos a 13 ou 14 dias da fase final. Ainda não estamos onde queremos estar, mas estamos onde queríamos estar neste momento. Temos de competir para fazer as jogadoras crescer", explica.



No Grupo C do Europeu, a seleção nacional terá pela frente os Países Baixos, vigentes campeões, a Suécia, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e a Suíça, que está acima de Portugal no "ranking" da FIFA.

A Suíça "é uma equipa fortíssima, cheia de jogadoras talentosas", pelo que não se pode desvalorizar as dificuldades que imporá a Portugal, logo no primeiro jogo, no dia 9 de julho: "Vai ser um grupo muito equilibrado, fortíssimo. Para ter sucesso, temos de estar ao mais alto nível."

Objetivo: chegar ao "mata-mata"

Ao lado do selecionador estava Carolina Mendes, que em 2017 marcou o primeiro golo da história da seleção nacional numa grande competição. Voltar a uma prova desta dimensão "tem um sabor especial".

"É sempre bom estar nestes palcos, é onde estão as melhores seleções da europa e nós queremos lá estar. Tem um sabor especial pelo que fizemos no último europeu e queremos fazer igual ou melhor", frisa.

Na altura, Portugal não passou a fase de grupos, frente a Inglaterra, Espanha e Escócia, pela diferença de golos. Agora, tem pela frente mais duas seleções de primeiro nível, num grupo "bastante complicado":

"São as melhores seleções da Europa, felizmente estamos lá. Podem esperar de nós o máximo empenho e dedicação, suar a camisola, o máximo de seriedade. Queremos ganhar e passar a fase de grupos."

Jovem talento é bem-vindo

Carolina Mendes é, aos 34 anos de idade, uma das jogadoras mais veteranas de uma seleção em que começam a despontar vários jovens talentos, como Andreia Jacinto, Francisca Nazareth, Alícia Correia ou Telma Encarnação. Um processo "natural", pelo passar do tempo e pela aposta crescente dos clubes portugueses no futebol feminino.

"É normal cada vez aparecerem jogadoras mais novas com muito talento, porque também está a haver aposta. As atletas mais novas têm, felizmente, condições que nós não tivemos. Faz parte do processo de crescimento. Cada vez mais vão aparecendo jogadoras novas", destaca.



Portugal estreia-se no Euro 2022, em Inglaterra, a 9 de julho, às 17h00, frente à Suíça. Quatro dias depois, às 20h00, defronta os Países Baixos e, no dia 17, às 17h00, mede forças com a Suécia. Os três jogos da fase de grupos serão disputados na Leigh Sports Village, em Manchester.