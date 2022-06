Portugal cai no "ranking" da FIFA para a pior posição desde 2014

A seleção portuguesa desceu uma posição no "ranking" da FIFA, caindo para o nono posto, a pior classificação desde 2014, último ano em que chegou a estar fora do "top-10, na 11.ª posição.

A atualização da tabela, publicada esta quinta-feira, tem em consideração os jogos internacionais realizados desde março (280). Os Países Baixos ultrapassaram a seleção portuguesa e estão agora no 8.º lugar.

Há outras alterações no "top-10", com relevância para a entrada da Dinamarca, para o lugar do México, e a subida da Argentina ao pódio, por troca com a França, no terceiro posto. O Brasil mantém a liderança, com a Bégica na segunda posição.

Em relação aos adversários de Portugal no Campeonato do Mundo, o Uruguai é o melhor colocado, no 13.º lugar. A Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, está no 28.º posto, enquanto o Gana surge no lugar 60.

O "ranking" da FIFA voltará a ser atualizado em agosto.