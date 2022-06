Jéssica Silva. “Competição especial” onde “podemos fazer coisas positivas”

A seleção feminina de futebol volta a defrontar, no sábado, a Grécia em mais um jogo de preparação para o Europeu. O objetivo final é fazer uma boa fase final em Inglaterra.

A avançado Jéssica Silva refere que, apesar da vitória 4-0 na primeira partida, ainda há aspetos a melhorar.

"O triunfo frente à Grécia já passou. Foi o primeiro desafio nesta caminhada de preparação para o Euro. Correu bem, mas claro que há sempre coisas a melhorar. Do ponto de vista da confiança, foi bom termos marcado quatro golos e jogado contra uma equipa que nos criou algumas dificuldades. A vitória deu confiança, agora é continuar a trabalhar. Temos mais dois jogos antes do começo do Campeonato da Europa", refere.

Na terça-feira, as comandadas de Francisco Neto vão defrontar a Austrália, no terceiro e último jogo antes da fase final em Inglaterra.

A poucos dias do Euro, há alguma ansiedade na atacante do Benfica.

"Muito ansiosa pelo começo. Vai ser o meu primeiro Europeu. Será uma competição especial para mim e tenho a consciência de que podemos fazer coisas positivas. Queremos muito honrar a camisola e o nosso país", acrescentou Jéssica Silva.

No Campeonato da Europa, entre 6 e 31 de julho, a equipa das quinas faz parte do Grupo C e vai defrontar Suíça, Países Baixos e Suécia.

Jéssica Silva pede confiança na equipa: “Quem nos acompanha percebe perfeitamente a evolução da nossa seleção. Queremos ser presença assídua nas grandes competições e neste Europeu vamos procurar dar o nosso melhor, não vamos para lá para sermos bobos da festa entre aspas, vamos para lá fazer o que temos feito, jogar contra grandes seleções como temos feito, fazer bons resultados e é isso que procuramos ser: um Portugal competitivo numa grande competição", concluiu.