Francisco Neto. “Temos de ser melhores do que no último” Europeu

O selecionador nacional de futebol feminino considera que o primeiro jogo de preparação, antes do Europeu, vai ser “importante para a organização ofensiva e também para a transição defensiva”.

A equipa das quinas vai defrontar a Grécia antes de viajar para Inglaterra.

Já sobre a fase final do Europeu, Francisco Neto reafirma: "Temos de ser melhores do que no último. Sabemos que é tarefa árdua e difícil. Para sermos melhores temos de garantir mais golos marcados, menos sofridos e mais pontos conquistados. Procurar lutar até ao último dia para estar o mais tempo possível no Europeu”.

O técnico nacional considera que “este grupo faz-nos acreditar”.

“Temos provado que quando estamos coletivamente fortes e muito focados, crescemos imenso e conseguimos bater-nos contra as grandes equipas”.

O grupo que nos calhou em sorte não é fácil: “Sabemos que os adversários do grupo, sobretudo os Países Baixos e a Suécia, são fortíssimos. Mas a Suíça tem grupo de jogadoras tecnicamente muito evoluídas e sabemos que temos de estar ao mais alto nível para termos sucesso”, acrescenta Neto.

O encontro entre Portugal e Grécia será o primeiro de dois embates entre as duas seleções, que se reencontram no sábado, pelas 19h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

O Europeu feminino realiza-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra, com Portugal integrado no Grupo C, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).