Fátima Pinto. Seleção “motivada”, quer “fazer melhor” no Europeu

A médio Fátima Pinto garante que a Seleção continua “motivada para trabalhar” na preparação para o Europeu feminino.

Na fase final do Euro, Fátima Pinto espera "fazer sempre melhor, crescer, mostrar que Portugal está cada vez melhor e aposta no futebol feminino".

Antes, a equipa das quinas vai disputar três partidas particulares, a primeira contra a Grécia.

"Temos que entrar muito fortes. É o primeiro jogo de preparação para o Europeu e todos os jogos são importantes. Apesar de ser um jogo amigável, vamos entrar com tudo e mostrar o que temos trabalhado nestas semanas", garante a ex-jogadora do Sporting.

Portugal integra o Grupo C do Europeu, juntamente com Suíça (que defronta em 09 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).

Esta segunda-feira, nota para a presença de Lúcia Alves, defesa do Benfica, que substitui na equipa das quinas a lesionada Mariana Azevedo.