Bilhetes solidários e com preço simbólico no Europeu feminino de Futsal

Os ingressos para os encontros do europeu podem ser adquiridos no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde se disputam os jogos.

Os bilhetes para os jogos do europeu feminino de futsal serão vendidos por dois euros, com o valor a ser doado a uma organização vocacionada para a área da responsabilidade social, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal é uma das quatro seleções presentes no Europeu, que começa no dia 1 de julho. Nessa noite, às 21h30, Portugal defronta a Hungria, depois de às 17h00 se terem enfrentado a Ucrânia e a Espanha.

A final está marcada para as 18h00, do dia 3 de julho, após o confronto entre as seleções derrotadas nas semi-finais, para a atribuição de terceiro e quarto lugares, marcado para as 14h30.

A Espanha é a atual e única detentora do troféu. A competição ocorre a cada dois anos e teve a primeira edição em 2019. Em 2021, por causa pandemia, a prova não se realizou.