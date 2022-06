Patrícia Morais. “Fazer mais e melhor por Portugal”

A guarda-redes Patrícia Morais garante que as jogadoras da Seleção estão “felizes e focadas” nos “objetivos lusos no Europeu de futebol feminino.

"Todas as jogadoras estão a trabalhar arduamente para, em conjunto, fazerem mais e melhor por Portugal", referiu a jogadora do Sp. Braga, que esta sexta-feira faz 30 anos.

Num primeiro balanço, Patrícia Morais considera que “foi uma semana muito positiva, que serviu para assimilarmos as ideias da equipa técnica. Estamos a preparar-nos para chegar ao Europeu na melhor forma".

A guarda-redes da equipa das quinas reforça: "É sempre gratificante estar num Europeu. O Campeonato da Europa e o Mundial são os patamares mais altos que uma atleta pode atingir. Para mim, é um motivo de orgulho fazer parte do lote de jogadoras que vai a Inglaterra".

Patrícia Morais espera "jogos competitivos e interessantes", num “grupo muito forte, com equipas de top Mundial".

"As dificuldades são grandes, mas Portugal tem de estar preparado. Não vamos para brincadeiras," avisa.

Antes da fase final em Inglaterra, Portugal vai realizar três jogos de preparação na próxima semana: um duplo confronto com a Grécia, a 22 e 25 de junho, e com a Austrália, no dia 28.

As comandadas de Francisco Neto seguem viagem a 3 de julho. A equipa das quinas integra o Grupo C do Campeonato da Europa, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).

É a segunda vez que Portugal participa na fase final de um Europeu. Na primeira presença, a equipa das quinas conseguiu uma vitória.