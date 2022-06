Lúcia Alves substitui Mariana Azevedo no Europeu

A defesa Lúcia Alves substitui a lesionada Mariana Azevedo para o Europeu feminino de futebol.

Mariana Azevedo, defesa do Famalicão, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo durante o treino desta sexta-feira.

Lúcia Alves, do Benfica, junta-se ao grupo de Francisco Neto na próxima segunda-feira.

Antes da fase final em Inglaterra, Portugal vai realizar três jogos de preparação na próxima semana: um duplo confronto com a Grécia, a 22 e 25 de junho, e com a Austrália, no dia 28.

As comandadas de Francisco Neto seguem viagem a 3 de julho. A equipa das quinas integra o Grupo C do Campeonato da Europa, juntamente com Suíça (que defronta em 9 de julho), Países Baixos (13) e Suécia (17).