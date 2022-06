Hugo Almeida: "Seleção tem muita qualidade, mas Ronaldo faz falta"

Cristiano Ronaldo fez falta a uma seleção portuguesa já muito cansada, mas a derrota na Suíça não anula a possibilidade de apuramento para a final four da Liga das Nações.

Na ressaca da derrota perante a equipa helvética por 1-0, o antigo avançado da seleção portuguesa, Hugo Almeida considera, em declarações a Bola Branca, que a ausência do Ronaldo, devido à gestão da condição física, foi influente para a ausência de golos do conjunto orientado por Fernando Santos.

"O Ronaldo é uma máquina de fazer golos, é o melhor jogador do mundo. Não são só palavras, ele demonstra isso dentro de campo. A seleção tem jogadores com muita qualidade e que podem fazer golos, mas ontem a bola não quis entrar. Infelizmente para os apaixonados do futebol, o Ronaldo não vai durar sempre e faz falta quando não está", refere.

Jogadores cansados

Na opinião de Hugo Almeida, antigo internacional, a seleção portuguesa sentiu, ontem frente à Suiça, as consequências de uma época longa e desgastante.

"Muitos jogadores estão cansados, após um longo ano de competição. Ontem notou-se isso apesar de toda a qualidade que voltaram a demonstrar. A entrega dos atletas foi total, mas não conseguiram marcar golos, apesar de várias oportunidades. São muitos minutos nas pernas. Apesar da derrota, acho que nada está perdido nesta competição", considera.

Na Académica para tentar o regresso à II Liga

Hugo Almeida, que enveredou pela carreira de treinador, vai continuar ligado à Académica na próxima época, com o objetivo de ajudar na concretização do objetivo de regressar à II Liga.

"Estou a tirar os cursos para entrar no nível 3. A minha carreira de treinador ainda agora começou e estamos na luta, a trabalhar forte para a Académica subir novamente, apesar de sabermos que será uma tarefa árdua", conclui.