Espanha vence República Checa e sobe à liderança do grupo de Portugal

A Espanha recebeu e venceu a República Checa, por 2-0, resultado que coloca a seleção espanhola na liderança do grupo da Liga das Nações, face à derrota portuguesa na Suíça.

Carlos Soler abriu o marcador para a Espanha, aos 24 minutos de jogo.

O golo da tranquilidade foi no segundo tempo. O ex-Sporting Pablo Sarabia entrou aos 72 minutos e marcou aos 75 minutos da partida.

Com este resultado, a Espanha lidera o grupo 2 com 8 pontos, mais um do que Portugal. A República Checa está no terceiro lugar com quatro pontos, enquanto que a Suíça soma agora três pontos, apesar de continuar no último lugar.

Como ficam as contas?

Com duas jornadas por disputar, Portugal pode ficar fora da "final four" na próxima jornada, caso a Espanha vença a Suíça e Portugal perca com a República Checa.

A seleção nacional tem de vencer os próximos dois jogos, em setembro, para voltar à fase de apuramento de campeão.