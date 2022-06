Bernardo Silva: "Houve pouco respeito por parte dos árbitros"

"O lance do penálti para eles, que é um lance completamente errado e acabámos com jogadores amarelados. E depois houve muitas pequenas faltinhas que acabam por quebrar o ritmo do jogo. São pequenas coisas que nos vão empurrando para trás e tornando o jogo mais difícil", explica.

"Derrota dura"

Bernardo Silva, que foi suplente utilizado no jogo, lamenta a derrota num jogo complicado na Suíça.

"Sofremos um golo aos 50 segundos e isso torna o jogo mais complicado. Acontece. Íamos jogar contra uma equipa que na semana perdeu contra nós 4-0, vinha preparada para ser mais agressiva e para jogar de outra forma. Tentámos ir à procura do golo, tivemos muitas oportunidades, infelizmente o golo não apareceu. É uma derrota dura para nós porque passamos para o segundo lugar do grupo e não era nada disto que queríamos", termina.

O médio assume obrigatoriedade de vencer os últimos dois jogos para chegar à "final four".

"Obriga-nos a ganhar à República Checa e depois à Espanha. Claro que complica um bocado as contas do grupo porque podíamos estra em primeiro com dois pontos de vantagem estamos em segundo, já atrás da Espanha. Faltam dois jogos, jogamos o último jogo em casa com a Espanha e, se fizermos um bom trabalho com a República Checa, temos as nossas hipóteses de nos classificarmos", termina.