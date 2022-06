Fernando Santos espera Suíça ferida e motivada para corrigir goleada de Alvalade

Fernando Santos prepara para os seus jogadores para um desafio de alto nível de dificuldade diante de uma Suíça que "vai entrar com uma enorme vontade de dizer que aquilo que aconteceu [em Alvalade] não corresponde à realidade".

Portugal goleou os suíços, na semana passada, por 4-0, num resultado que o selecionador nacional considera "anormal", tendo em conta a qualidade dos helvéticos.

O treinador português prevê um cenário bem diferente, este domingo, em Genebra, e a Suíça já "deu sinais" de evolução no jogo que realizou com a Espanha, após a goleada sofrida em Lisboa.

"Já corrigiu algumas coisas frente à Espanha. A equipa esteve mais agressiva, sem deixar jogar com a Espanha. O posicionamento do Shaqiri foi fundamental. Contra nós jogou à frente dos dois médios e com a Espanha jogou encostado ao lado direito", observa Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Apesar de ter perdido com a Espanha, a Suíça "esteve perto de empatar na segunda parte".