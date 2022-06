Vitória "mais que justa", mas falta de pilhas preocupa Fernando Santos

Fernando Santos admite preocupação com o cansaço dos jogadores, depois de uma vitória (2-0) "mais que justa" da seleção nacional sobre a República Checa, a contar para o Grupo 2 da Liga das Nações.

"Vitória mais que justa. Primeiros 20 minutos controlámos o jogo, mas fomos pouco produtivos. A partir daí começámos a circular melhor, com outra objetividade. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais um ou dois na primeira parte. Na segunda parte o jogo baixou muito o ritmo, muito controlo de bola, mas voltámos a cair na situação de não conseguir atacar a profundidade, sempre a circular por trás. Notou-se o cansaço, já permitimos que o adversário jogasse", confessa, em declarações à RTP.



Fernando Santos reconhece a possibilidade de ter de rodar o onze inicial frente à Suíça, no domingo: "Vamos ter de ver, porque na realidade começa a haver algum cansaço. Nuns nota-se mais do que noutros."

"O Bernardo esteve brilhante na primeira parte, mas quando saiu já estava a ficar com as pilhas gastas e já não cumpria com as funções que lhe pedia. Vários jogadores começaram a perder o gás", lamenta.

Liderança do grupo e um dos dez melhores do mundo

Portugal isola-se na liderança do grupo, com dois pontos de vantagem sobre a Espanha, segunda classificada, e três sobre a República Checa, terceira. Fernando Santos frisa, porém, que tudo está em aberto.

"Estamos em primeiro, estar primeiro é sempre ótimo, mas faltam três jogos. Temos excelentes condições, mas os nossos adversários também querem ganhar. O grupo está em aberto", sublinha o selecionador.

Apesar do cansaço, Bernardo Silva assistiu para os dois golos de Portugal. Fernando Santos não tem dúvidas: "No seu apogeu de forma, o Bernardo está entre os dez melhores jogadores do mundo."

Diogo Costa foi titular no primeiro jogo da Liga das Nações e Rui Patrício no segundo. Frente à República Checa, o guarda-redes do FC Porto regressou ao onze. Fernando Santos não tem titular para o Mundial do Qatar, mas sabe quem será o dono da baliza na visita à Suíça.

"Sei quem é que vai ser titular no domingo, que é o Rui Patrício. São dois grandes guarda-redes. Temos vários. A rotação parece-me mais que lógica, mais que natural e mais que normal", vinca o selecionador.