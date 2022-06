Rafa Rodrigues candidata seleção sub-21 ao título europeu

Rafa Rodrigues apresenta, desde já, candidatura de Portugal ao título de campeão da Europa de sub-21, em 2023. A seleção orientada por Rui Jorge, a uma jornada do final da qualificação, já garantiu o apuramento

"Portugal é sempre candidato em tudo o que entra. Fizemos uma grande qualificação. Temos de pensar as expectativas e analisar os adversários, mas certamente iremos fazer uma grande competição", comenta, em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira.

Portugal fecha a fase de apuramento no sábado, em Barcelos, frente à Grécia e Rafa espera um "grande jogo" com "muitos golos". "A nossa expectativa é fazer um grande jogo. Se pudermos marcar muitos golos era o melhor", diz.

A Grécia é a segunda classificada do grupo, que Portugal lidera. No primeiro encontro entre as duas seleções, os portugueses levaram a melhor, ao vencer por 0-4. Rafa Rodrigues olha para o adversário como uma equipa que "gosta de ter bola" e que "procura muito as transições".

O jogo já não altera as contas dos portugueses, que lideram o grupo com mais oito pontos que os gregos. Ainda assim, o jogador português garante que os Sub-21 vão dar o máximo.

"Não precisamos de motivação para jogar, estamos a fazer o que gostamos. A melhor forma de respeitarmos o adversário é dando o nosso máximo", atira.