Mário Rui quer repetir boa época para estar no Mundial do Qatar

Mário Rui, lateral português do Nápoles, quer estar no Mundial de 2022 e, para isso, sabe que se "a época correr como correu no ano passado" estará mais perto do Qatar.

"O sonho é legítimo e acho que tem de ser mantido. O campeonato ainda vai ter de começar, por isso vamos começar do zero, mas acho que se a época correr como correu no ano passado, irei estar mais próximo de ter essa possibilidade", admite, em declarações à "Sport TV".

Na época passada, o jogador de 31 anos disputou 39 jogos pelo Nápoles, tendo feito seis assistências. O clube do sul de Itália terminou a época em terceiro, a sete pontos do campeão Milan.

O defesa não joga na seleção portuguesa desde novembro de 2020, quando foi titular na vitória de Portugal contra a Croácia, na Liga das Nações.

Ainda assim, Mário Rui não fica magoado por ficar de fora da convocatória. Apesar de triste, o português confessa manter o apoio à seleção.

"Magoado nunca irei estar. É claro que triste, porque como qualquer jogador queria ter a possibilidade de poder ajudar Portugal mas neste momento apesar de não me encontrar no lote de jogadores que vai representar Portugal neste jogo irei ser mais um adepto".