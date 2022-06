Horta, Matheus Nunes e Domingos Duarte fora do jogo com a Rep. Checa

Ricardo Horta, Matheus Nunes e Domingos Duarte são os jogadores da seleção nacional que vão ficar na bancada em Alvalade, esta noite, no jogo com a República Checa.

Horta, que marcou frente à Espanha e foi suplente utilizado nos dois jogos realizados, e Matheus Nunes, também suplente utilizado nas duas partidas, ficam, pela primeira vez, fora dos eleitos. Domingos Duarte, que ainda não jogou, volta a ficar na bancada. Já tinha sido preterido para o encontro com os espanhóis.

Fernando Santos deu a entender que para o jogo com os checos não fará tantas mudanças no 11 inicial, como aconteceu entre o encontro com a Espanha e com a Suíça, mas admitiu uma gestão no decorrer da partida.

Portugal lidera o grupo da Liga das Nações, em igualdade pontual com a República Checa. A partida entre as duas seleções está marcada para esta noite, às 19h45, em Alvalade. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.