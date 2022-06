Cristiano Ronaldo: "Está na hora de reforçar a liderança"

Cristiano Ronaldo transmitiu, esta quinta-feira, uma mensagem de motivação com vista à receção de Portugal à República Checa, a contar para a terceira jornada do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

"Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal", escreveu o capitão da seleção nacional, em publicação no Instagram.

Portugal, que soma os mesmos quatro pontos que os checos, tem a possibilidade de se isolar na liderança do grupo. A Espanha está no terceiro lugar, com dois pontos, e a Suíça em último, a zeros. Espanhóis e suíços defrontam-se também esta noite, à mesma hora, em Genebra.

O Portugal-República Checa, jogo 100 de Fernando Santos como selecionador nacional, realiza-se às 19h45, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.