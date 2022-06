Bernardo Silva confia no talento jovem da seleção. "Até já me sinto um bocadinho velho"

Bernardo Silva confia no talento da seleção, dos adolescentes aos trintões.

A vaga de jovens de qualidade é tal que o médio do Manchester City já é, aos 27 anos, um dos mais velhos do grupo. Algo que destacou, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, na zona mista de Alvalade, após a vitória (2-0) sobre a República Checa, para a Liga das Nações.

"É um grupo com muito talento, cheio de jovens de qualidade. Até já me sinto um bocadinho velho e só tenho 27 anos. As coisas têm corrido bem. Vamos continuar neste caminho", afirmou o número 10 português.

Bernardo assistiu para os dois golos de Portugal frente aos checos. O médio confessa ter ficado "feliz com a exibição, com a vitória e com a qualificação no grupo". O cansaço é para pôr de lado até domingo.

"Foi uma época longa, chegar ao final e ter estes quatro jogos é duro, mas só falta um jogo. Temos de estar focados neste último jogo, deixar-nos-ia numa posição forte terminar com três pontos", sublinhou.

Portugal isolou-se na liderança, com dois pontos de vantagem sobre a Espanha, segunda, e três sobre a República Checa, terceira. No domingo, às 19h45, a seleção nacional visita a Suíça, última do grupo.