República Checa vai testar a paciência da seleção nacional

O selecionador nacional Fernando Santos admite que poderá não fazer muita gestão de equipa na próxima partida com a República Checa.

Com mais um dia de descanso do que para o último jogo, Fernando Santos assume que a escolha do onze terá mais a ver com o contexto do jogo do que com gestão física.

"Temos mais 24 horas, é distinto do último jogo. 72 horas criam dificuldades de recuperação, com mais um dia, não se coloca da mesma maneira. Depois no domingo, sim, será difícil. Vai jogar quem eu acho que deve abordar um jogo com estas características e não com gestão. Poderei depois fazer essa gestão durante o jogo", afirmou, em conferência de imprensa.

Em caso de rotação, Fernando Santos garante que a seleção não sofre muito com mudanças na equipa, fruto da qualidade do plantel. Independentemente de quem jogue, o objetivo será vencer.

"A rotatividade é muito importante para gerir o esforço, mas temos muita qualidade, podemos alternar e o jogo não perde muito. Se fosse a pensar em preparar algo futuro, mas há uma grande responsabilidade nesta competição, o povo já não está habituado a que não seja assim. Vamos com o foco de vencer, mas aliar à gestão dos jogadores", diz.