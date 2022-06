Rafael Leão é o sucessor de Ronaldo? Comparação "não é boa"

Fernando Santos não que pensa em Rafael Leão como o sucessor de Cristiano Ronaldo.

Questionado por um jornalista italiano se o jovem do AC Milan, o melhor jogador do campeonato italiano esta época, poderia ser o sucessor de Ronaldo na seleção nacional, Fernando Santos não quer pensar da mesma maneira.

"Essas perguntas não devem ser colocadas, não é bom sequer para o Rafael Leão. Ele tem de ser o Rafael Leão, com as suas qualidade. Se merece estar aqui com 22 anos, é porque é o futuro da seleção, que vai contar com ele, e com outros, para a longevidade da seleção", termina.

Rafael Leão soma sete internacionalizações pela seleção principal. Fernando Santos afirma, no entanto, que será difícil existir um sucessor a Ronaldo no panorama mundial.

"Eles não jogam na mesma posição, sucessor nesse sentido não. Ninguém no futebol vai substituir Cristiano Ronaldo, à escala mundial", termina.