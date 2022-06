Sub-21. Portugal, já apurado, volta a golear Liechtenstein

A seleção portuguesa de Sub-21 goleou o Liechtenstein, por 9-0, em mais uma partida de qualificação para o Euro 2023 da categoria.

Portugal já estava apurado desde a derrota de ontem da Grécia, mas não perdeu a oportunidade de confirmar o favoritismo em campo.

Num jogo em que Rui Jorge fez 10 alterações no onze titular, os golos da equipa das quinas foram apontados por Fábio Silva (3), Vitinha (2), Paulo Bernardo, Fábio Carvalho, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos.

Nota negativa para a lesão de Francisco Conceição, logo aos 23 minutos.

Com mais esta goleada, Portugal é primeiro no grupo com 25 pontos, mais oito que a Grécia, segunda classificada e próxima adversária, a 11 de junho.