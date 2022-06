Matheus Nunes. “Não interessa quem é titular”

O médio Matheus Nunes valoriza a Liga das Nações, mas desvaloriza o facto de ainda não ter sido titular.

“Esta competição é muito importante para nós, o objetivo é vencê-la. Estamos aqui todos pelo mesmo e em prol do mesmo objetivo, não interessa quem é titular, quem sai do banco ou quem não joga”, disse o jogador do Sporting.

O atleta dos leões reforça: “Queremos classificar-nos para a ‘final four’ e é isso que vamos tentar fazer”.

Quanto ao próximo adversário, Matheus Nunes refere: “A República Checa será um adversário difícil, é uma equipa organizada, joga em bloco baixo e sai rápido para o ataque, mas vamos tentar impor o nosso jogo para conseguir os três pontos”.

A partida contra a República Checa, da terceira jornada da Liga das Nações, está marcada para a próxima quinta-feira, no estádio Alvalade.