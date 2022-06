Fernando Santos poupa titulares com a Suíça

Poucas horas depois da goleada à Suíça, a seleção portuguesa voltou ao trabalho para iniciara a preparação do jogo com a República Checa, na quinta-feira, de novo em Alvalade.

Fernando Santos optou por poupar os titulares do jogo com a Suíça e contou com 15 jogadores no relvado. Nem mesmo o guarda-redes Rui Patrício participou na sessão desta segunda-feira.

David Carmo, Vitinha e Gonçalo Guedes, que não estiveram na ficha de jogo do encontro de domingo, juntaram-se aos 12 suplentes e trabalharam na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa volta aos treinos na terça-feira e aí o selecionador já deverá contar com o grupo completo. O Portugal-República Checa, a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga das Nações, é na quinta-feira, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.