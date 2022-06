Vitinha, Gonçalo Guedes e David Carmo falham jogo com a Suíça

Gonçalo Guedes, David Carmo e Vitinha vão falhar o jogo da seleção portuguesa com a Suíça, esta noite, para o Grupo A2 da Liga das Nações, informou a UEFA através do site oficial.

Tanto Guedes como Carmo fizeram parte dos 23 eleitos para o encontro com a Espanha (1-1), o primeiro de Portugal no grupo, na quinta-feira, sendo que o avançado do Valência foi mesmo lançado no decorrer da segunda parte.

Já Vitinha, que voltou após infeção por Covid-19, fica novamente fora das opções. Em sentido inverso, o avançado Diogo Jota e o central Domingos Duarte vão estar à disposição do selecionador nacional, Fernando Santos, no encontro de hoje, depois de terem ficado de fora dos eleitos em Sevilha.