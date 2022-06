Marcelo não nega possibilidade de organizar novamente "final four" da Liga das Nações

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, não nega um possível interesse do país em voltar a organizar a "final four" da Liga das Nações, caso a seleção nacional se qualifique para essa fase.

Em declarações aos jornalistas em Alvalade, no final da vitória frente à Suíça, Marcelo fala da importância da organização de eventos desportivos de grande dimensão.

"Vamos ver. Claro que tudo isso é importante. Há aí várias ideias de termos entre nós iniciativas desportivas mundiais e europeias, isso é prestigiante para o país e economicamente relevante. Cada uma dessas iniciativas significa receitas que entram num turismo muito específico, num período curto, mas um período intenso", afirmou.

Em 2019, Portugal organizou a "final four" da primeira edição da Liga das Nações, no Estádio do Dragão e no Estádio D. Afonso Henriques.

Portugal venceu a primeira edição da prova, no Dragão, por 1-0 frente à Holanda.