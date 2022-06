Futsal. Ricardinho vai jogar na Indonésia

Aos 36 anos, e após ser considerado o melhor futsalista do mundo por seis vezes, vai jogar três meses no Pendekar United

Depois de ter terminado a ligação com o ACCS, emblema francês que representou durante as últimas duas temporadas, o jogador anunciou a mudança para o Pendekar United, da Indonésia.

O craque do futsal português Ricardinho vai iniciar uma nova aventura internacional desta feita no sudeste asiático.

Na rede social Instagram, o jogador escreveu: "Anunciar que cheguei acordo com o meu novo clube e será sem dúvida mais uma grande aventura num país diferente! Um projeto com ambição , num país que amam o futsal e que vou com muita vontade de ajudar o clube e a equipa a conseguir algo único e inédito! Aqui vamos nós INDONÉSIA".

Ao longo da carreira jogou em clubes como o Inter Movistar (Espanha), o Nagoya Oceans (Japão) e o Benfica.

Pela seleção nacional sagrou-se campeão do Mundo e campeão da Europa.