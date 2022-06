Fernando Santos: "Foi uma exibição completa e segura"

Fernando Santos, selecionador nacional, ficou muito satisfeito com a exibição "completa e segura" na goleada, por 4-0, frente à Suíça, em Alvalade.

"Acho que a equipa jogou muito, muito bem. [Nota artística?] Cada um usa os termos que quiser. As que jogam bem ganham, as que jogam mal, perdem. Foi uma exibição completa e segura. Tirando os primeiros 10 minutos, acho que correu bem", disse, à RTP e Sport TV.

O técnico assume dificuldades nos primeiros 10 minutos de jogo, mas resolvido esses problemas iniciais, a seleção embalou para um grande jogo.

"Não conseguíamos encontrar a saída, a Suíça a pressioanr alto. Quando conseguimos resolver, o jogo ficou dominado. Estivemos muito fortes na recuperação, na pressão. Acho que foi uma exibição bem conseguida na primeira parte, na segunda também, mas não com os mesmos ritmos. Podíamos ter feito mais um ou dois na primeira parte", atira.

Portugal defronta a República Checa na próxima quinta-feira, num jogo que Fernando Santos espera muitas dificuldades.

"Vai ser um jogo muito difícil, são as duas equipas com quatro pontos, não há jogos fáceis. Diziam que eles não contavam e agora estão com quatro pontos. As equipas trabalham todas muito bem. Vamos ver como estarão os jogadores, teremos quatro dias de recuperação", atira.

Sobre Cristiano Ronaldo, que marcou dois golos, Fernando Santos reiterou a sua opinão: "Não sei o que dizer mais, é o melhor jogador do mundo".