Seleção. Fernando Santos rejeita apostar em "equipa nova", porque quer manter equilíbrio

O selecionador português, Fernando Santos, rejeita colocar em campo uma equipa totalmente nova contra a Suíça, que "vale pelo seu coletivo", no jiogo de domingo, da segunda jornada do Grupo A2 da Liga da Nações.

"Equipa nova não, nem faria sentido. Algumas alterações haverá sempre, por causa do tempo de recuperação entre os jogos. Essas [alterações] serão feitas no início e no decorrer do próprio jogo, mantendo aquilo que é a qualidade da equipa e para ter um nível muito equilibrado. Quem jogar vai manter a matriz", transmitiu o técnico luso, durante a conferência de imprensa de antevisão.

Para Fernando Santos, "os jogadores têm a sua absoluta confiança e todos podem jogar", garantindo que os 26 jogadores convocados "não vêm para a seleção para comer e dormir".

Os helvéticos, liderados por Murat Yakin, chegam a Lisboa algo desmotivados, face ao surpreendente desaire (2-1) em Praga, diante da República Checa, na ronda inaugural. Contudo, o selecionador luso explicou o porquê de ter muita atenção aos perigos do adversário.

"É uma equipa que cresceu muito nos últimos anos, é das que tem crescido mais, sempre presente nas fases finais e com muito boas prestações. Tem jogadores de grande qualidade, mas vale pela sua ação coletiva. Neste último jogo, não foi tanto normal, jogou em 4x4x2 e o Shaqiri ficou de fora", analisou.

Os suíços, que "normalmente jogam num 4x2x3x1, têm um meio-campo muito forte, jogadores muito rápidos na frente e batem-se com muita facilidade com as outras equipas", de acordo com Fernando Santos.

Para contrair as eventuais adversidades, o selecionador deu o mote: "A nós, compete-nos ganhar, queremos voltar a disputar a final e é fundamental ganhar. Temos de ser uma equipa dominadora e capaz de mandar no jogo".