Rui Jorge quer equipa dominadora, mas atenta às saídas rápidas da Bielorrússia

Rui Jorge está confiante num bom resultado frente à Bielorrússia, prevê "um domínio da maior parte do jogo", mas alerta para "as saídas rápidas e para as bolas paradas" de um adversário que perdeu pela margem minímia frente a Portugal, no jogo inaugural da fase de apuramento para o Euro 2023.

Satisfeito com a forma como a equipa se tem apresentado durante a qualificação, o selecionador dos sub-21 explica que na base do sucesso está "qualidade dos nossos jogadores, em termos individuais, e a forma como a pões ao serviço da equipa".

Portugal lidera o grupo, com dois pontos de vantagem sobre a Grécia e menos um jogo disputado. O apuramento está bem encaminhado, mas poderá ficar definitivamente selado com duas vitórias, frente a Bielorrúsia e Liechtenstein. A Grécia é último adversário da equipa portuguesa nesta caminhada rumo ao Campeonato da Europa 2023, que se realiza na Roménia e na Geórgia.

Nuno Tavares ainda recupera de lesão e não será opção para o jogo deste sábado, às 14h00, em Yerevan, capital da Arménia. O encontro disputa-se em terreno neutro, devido às sanções impostas pela UEFA à Bielorrússia, na sequência da invasão militar da Ucrânia, por tropas russas.