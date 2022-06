Vitinha está recuperado da infeção por Covid-19 e foi a grande novidade do regresso da seleção nacional aos treinos, depois do empate frente à Espanha, na primeira jornada da Liga das Nações.

O médio do FC Porto falhou os trabalhos da seleção até agora por ter estado com Covid-19, mas regressou aos treinos, o que significa que Fernando Santos tem, a partir de agora, todos os 26 convidados à disposição.

Ainda assim, na sessão de hoje contou apenas com 14 jogadores, já que Cristiano Ronaldo e os titulares do empate de ontem com a seleção espanhola fizeram apenas trabalho de ginásio, não subindo ao relvado da cidade do futebol neste primeiro treino.

Depois de, na noite passada, ter iniciado a campanha na Liga das Nações, em Sevilha, a seleção nacional prepara agora os próximos três jogos: Os dois seguintes em Portugal, no Estádio de Alvalade frente à Suíça no domingo e com a Chéquia no dia 9, e o último deste período no dia 12, na Suíça.