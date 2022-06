"É estranho ver o melhor do mundo no banco, mas foi concertado com o selecionador"

O jogo era com Espanha, estreia no Grupo 2 da Liga das Nações, e por isso "é estranho ver o melhor do mundo no banco". Porém, é convicção de Leonel Pontes, antigo adjunto de Paulo Bento na seleção, que a situação de Cristiano Ronaldo "foi concertada com o selecionador".

O treinador considera que foi uma decisão de gestão normal, tendo em conta o número de partidas que haverá nos próximos dias, o desgaste do jogador do Manchester United e a sua idade, 37 anos.

O capitão da seleção das quinas entrou apenas no segundo tempo, aos 62 minutos, ainda a tempo de ajudar Portugal a alcançar o empate. Nestas declarações a Bola Branca, Leonel Pontes acentua que estes são novos tempos e há que gerir a condição física de todos, e em particular do craque português.