Israelita Orel Grinfeeld apita jogo entre Portugal e Suíça

Depois de enfrentar os espanhóis, a equipa portuguesa joga duas vezes no Estádio José Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Os últimos dois encontros realizam-se a 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis. Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, e precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" desta terceira edição da competição.