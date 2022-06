Diogo Jota e Domingos Duarte não jogam com a Espanha

Diogo Jota e Domingos Duarte são os jogadores de que Fernando Santos prescinde para o jogo com a Espanha, esta noite, em Sevilha, no Estádio Benito Villarmarín.

O avançado do Liverpool, que só se juntou à equipa na quarta-feira, e o central do Granada assistem à partida da bancada, uma vez que o selecionador nacional só pode inscrever 23 jogadores na ficha de jogo. Vitinha, infetado com Covid-19, é a outra ausência.

Os três poderão ter ainda oportunidade de jogar nos encontros seguintes da seleção portuguesa. Fernando Santos anunciou que vai rodar a equipa, numa gestão física obrigatória, tendo em conta que há quatro jogos para disputar em apenas 10 dias.