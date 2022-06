Bernardo Silva: "Empate acaba por não ser mau"

O internacional português Bernardo Silva encara o empate frente à Espanha com outros olhos de Fernando Santos.

O médio acredita que "faltou alguma capacidade para pressionar mais alto" frente à Espanha, num jogo em que o empate "acaba por não ser mau".

"Foi um jogo difícil, contra uma equipa que pressiona muito, gosta de ter bola, joga simples e tem o controlo do jogo. Portugal com falta de alguma capacidade de pressionar mais alto. Na segunda parte tentamos agarrar as oportunidades e conseguimos o empate num. É um bom ponto para nós num jogo difícil. Começando a perder e jogando fora, o empate acaba por não ser mau", disse, à RTP.

Bernardo tem jogado no meio-campo pela seleção nacional, uma posição em que está habituado a jogar no Manchester City.

"É uma posição que conheço bem, em que tenho jogado no clube os últimos dois anos. Estou disponível para jogar onde o selecionador achar melhor. Ultimamente tenho jogado no meio, vou dar sempre o meu melhor", termina.