Seleção faz quatro jogos em 10 dias. "Claramente exagerado"

Fernando Santos discorda do calendário idealizada pela UEFA para este fim de época, em que a seleção portuguesa vai realizar quatro jogos em 10 dias. O treinador diz que "é claramente exagerado".

"Isto nunca aconteceu. É um 'handicap' tremendo, porque os jogadores vieram de uma época muito desgastante. Acho claramente exagerado. Se fazemos treino com mais de 60 minutos, os jogadores já começam a abanar um bocadinho", relata Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Por este motivo fica, desde já, a garantia de que "haverá rotação clara" na equipa nas partidas que se avizinham: Espanha, Suíça duas vezes e República Checa. Neste jogo de equilíbrios, o selecionador nacional considera que os checos têm alguma desvantagem, uma vez que as outras três seleções têm mais atletas de nível superior e, portanto, a gestão será mais flexível.

Como é habitual, Fernando Santos não fez qualquer revelação sobre as opções que vai selecionar, em concreto, para o primeiro jogo, já esta quinta-feira, com a Espanha, mas voltou a reforçar que "não há lugares cativos".

Todos estarão em pé de igualdade, sendo certo que Vitinha, a recuperar de Covid-19, é carta fora do baralho e Diogo Jota, que só se juntou à equipa esta quarta-feira, poderá começar no banco. Rafael Leão, considerado o melhor jogador da Serie A, é um dos candidatos a lugar no 11.

Fernando Santos prevê "um gande jogo entre duas das melhores seleções do mundo" e alerta para a necessidade de os jogadores portugueses "não perderem bola, para eles terem menos". "Acho que o melhor atributo da Espanha é a capacidade de recuperar bola e não a posse de bola. Têm grande capacidade de jogar quando têm bola. Quando tivermos bola temos de não a perder para eles terem menos. E também temos de nos lembrar que o jogo de futebol não é o jogo da posse, é o jogo dos golos", observa.

Portugal realizou o último treino, antes da estreia na Liga das Nações, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e na quinta-feira, às 19h45, defronta a Espanha, em Sevilha. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.