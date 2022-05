William quer "dar dores de cabeça" a Fernando Santos

William Carvalho sente que está em boa forma e assume vontade de "dar dores de cabeça" a Fernando Santos, na hora do treinador montar a equipa que vai alinhar de início frente à Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, o primeiro jogo da Liga das Nações.

"É verdade que fiz uma excelente época, não sei se foi a minha melhor da carreira, mas estou num bom momento de forma", assume o jogador, que cumpre a quarta época no Betis. Este ano, William fez 49 jogos, marcou quatro golos e fez cinco assistências. O clube terminou a liga no 5.º lugar.

No jogo com a Espanha, o médio português vai jogar em casa, já que o Benito Villarmarín, estádio do Betis, é o palco do jogo. Confiante num bom resultado, sublinha que Portugal terá "uma grande seleção" pela frente, "com jogadores de grande nível".