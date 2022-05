William quer "dar dores de cabeça" a Fernando Santos

No jogo com a Espanha, o médio português vai jogar em casa, já que o Benito Villarmarín, estádio do Betis, é o palco do jogo. Confiante num bom resultado, sublinha que Portugal terá "uma grande seleção" pela frente, "com jogadores de grande nível".

"É verdade que fiz uma excelente época, não sei se foi a minha melhor da carreira, mas estou num bom momento de forma", assume o jogador, que cumpre a quarta época no Betis. Este ano, William fez 49 jogos, marcou quatro golos e fez cinco assistências. O clube terminou a liga no 5.º lugar.

William Carvalho sente que está em boa forma e assume vontade de "dar dores de cabeça" a Fernando Santos, na hora do treinador montar a equipa que vai alinhar de início frente à Espanha, no domingo, em Sevilha, o primeiro jogo da Liga das Nações.

Com mais uma época de contrato com o Betis, William, de 30 anos, está a ser associado a interesse do Fenerbahçe, que deverá ser treinado por Jorge Jesus, seu antigo técnico no Sporting. O jogador não quis comentar o tema, justificando que, neste momento, só está "focado" na seleção.

Portugal tem quatro jogos agendados para junho, todos a contar para a Liga das Nações. O primeiro é no domingo, com a Espanha, em Sevilha, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.