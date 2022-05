Sub-21 prontos para "amassar" adversários e garantir presença no Europeu

Portugal tem o apuramento para a fase final do Europeu de sub-21, os jogadores sabem disso, mas não relaxam. Fábio Silva defende que é necessário continuar a "amassar os adversários, com o objetivo de ganhar".

"Sabemos que só precisamos de duas vitórias para garantir a qualificação. Estamos focados no jogo com a Bielorrússia e sabemos que se estivermos ao nosso melhor nível vamos qualificar-nos. Sabemos que estamos muito perto de atingir o objetivo e temos a convicção de que somos quase obrigados a garantir a qualificação para o Europeu", diz o avançado do Wolverhampton, em conferência de imprensa.

Portugal joga com a Bielorrússia, na Arménia, e depois visita o Liechtenstein, numa reta final de apuramento que termina em casa com Grécia. Duas vitórias garantem o apuramento automático para o Europeu, que se realiza na Roménia e na Geórgia, em 2023.

Fábio Silva está feliz por ter sido chamado por Rui Jorge e está pronto para dar o seu contributo, apesar da época com número aquém do esperado o Wolverhampton. O ponta de lança foi utilizado em 26 jogos e não marcou qualquer golo. "Todos os jogadores passam por bons e maus momentos. Lido bem com isso. Estou onde estou porque sempre lidei com a pressão", responde, deixando a avaliação da temporada para os comentadores e jornalistas.

Portugal joga no sábado, em Yeravan, na Arménia, com a Bielorrússia. O jogo, marcado para as 14h00, realiza-se em campo neutro, devido às sanções impostas à Bielorrússia, na sequência da invasão da Ucrânia, por parte das tropas russas.