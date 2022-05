Rafael Leão falha treino da seleção nacional

Rafael Leão não treinou esta terça-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido a um pequeno traumatismo, que, ao que tudo indica, não irá impedir a sua presença no jogo com a Espanha, na quinta-feira, caso Fernando Santos entenda utilizar o avançado do Milan.

Leão ficou no ginásio e foi uma das três ausências na seleção nacional. Diogo Jota chegou na segunda-feira à noite, mas ainda não trabalha com a equipa. O avançado do Liverpool irá integrar os treinos na quarta-feira. De fora continua também Vitinha, a recuperar de Covid-19.

Portugal prepara a estreia na Liga das Nações e amanhã [quarta-feira] volta a trabalhar na Cidade do Futebol. Parte depois para Sevilha, onde na quinta-feira, no Estádio Benito Villamarín, defronta a Espanha. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.