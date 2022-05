Seleção nacional retoma preparação com Rui Patrício, Pepe e Diogo Jota

A seleção portuguesa de futebol retoma esta segunda-feira a preparação para os quatro primeiros jogos do Grupo 2 da Liga das Nações A, após um dia de folga, num treino que irá contar com Rui Patrício, Pepe e Diogo Jota.

Desde que tiveram início os trabalhos, na quinta-feira, o selecionador luso, Fernando Santos, esteve privado do guarda-redes da Roma, do defesa do FC Porto e do avançado do Liverpool - perdeu a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid no sábado -, que estavam autorizados a apresentarem-se apenas hoje.

O único indisponível dos 26 convocados deverá ser o médio Vitinha, do FC Porto, que testou positivo para a covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento, sendo quase certo que falhará a estreia contra a Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.

O treino no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, está agendado para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, não estando prevista conferência de imprensa.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, na quinta-feira, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, no domingo, com a Suíça, e em 9 de junho, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das ‘quinas’ cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.