O selecionador Francisco Neto revelou as 23 convocadas para o Europeu feminino.

Convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Rute Costa (FC Famalicão)

Defesas: Alicia Correia (Sporting CP), Carole (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (SC Braga), Joana Marchão (Sporting CP), Mariana Azevedo (FC Famalicão) e Sílvia Rebelo (SL Benfica)

Médios: Andreia Norton (SC Braga), Andreia Jacinto (Sportng CP), Andreia Faria (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Fátima Pinto (Sporting CP), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Levante UD) e Vanessa Marques (SC Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica) e Telma Encarnação (CS Marítimo)

Portugal integra o grupo C, juntamente com Suíça, Suécia e Países Baixos. Na primeira jornada, a equipa lusa joga com a Suíça, a 9 de julho. A 13 de julho defronta Países Baixos e, a 17 de julho, encontra a Suécia.



O Euro feminino joga-se de 6 a 31 de julho, em Inglaterra.



