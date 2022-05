"Vamos bater de frente com a Espanha"

Rafael Leão deixa aviso à Espanha de que pela frente terá um adversário pronto para o jogo de abertura da Liga das Nações e com a confiança na vitória.

"A Espanha é uma grande seleção, mas nós também. Vamos bater de frente com eles e com as outras equipas. Entrar com uma vitória será muito importante", diz o jogador, no lançamento da partida de quinta-feira, 2 de junho.

O avançado português, campeão em Itália pelo Milan e eleito melhor jogador da Serie A, manifesta "orgulho" por voltar a ser chamado à seleção. O seu objetivo é "ser referência" da equipa e ganhar troféus.

Condenado a pagar 20 milhões ao Sporting, por ter rescindido com o clube unilateralmente, Rafael Leão não quis falar sobre o assunto e também não foi expansivo relativamente ao regresso a Alvalade, onde a seleção tem dois jogos agendados em junho.

"É sempre um orgulho vir à seleção, seja em Alvalade ou noutro estádio qualquer. De certeza que estará um grande ambiente", resume.

Interesse do Real Madrid contornado

O avançado, de 22 anos, a cumprir a terceira época no Milan, está a ser associado a interesse do Real Madid, mas esse foi outro tema que ficou sem comentário.

Maldini, diretor desportivo do clube italiano, disse que Rafael Leão é "intocável". O jogador agradece as palavras e reaça que tem "mais dois anos de contrato". "Sinto-me em casa no Milan", afirma.

Mais confortável a jogar a extremo esquerdo, o internacional português apresenta disponibilidade de total para jogar onde quer que seja e na seleção nacional promete "dar o máximo, seja a titular ou suplente".

Leão tem cinco internacionalizações e ainda não se estreou a marcar pela seleção. Portugal inicia a participação na Liga das Nações na quinta-feira, frente a Espanha, em Sevilha. Em junho, a seleção nacional tem mais três partidas agendadas, na fase de grupos da competição: dois jogos com a Suíça e um com a República Checa.