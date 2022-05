David Carmo. “Desde miúdo que sonho estar aqui”

O defesa central David Carmo confirma que está a viver sonho de criança ao chegar à Seleção principal.

"Desde miúdo que sonho estar aqui, entre os melhores do país, e estou muito feliz. Orgulhoso pelo trajeto que tenho feito até aqui e há que continuar com esta mentalidade. E procurar fazer cada vez mais", referiu o jogador do Sp. Braga, na Cidade do Futebol.

O arsenalista, de 22 anos, lembra que "é sempre um sonho e o objetivo de qualquer jogador português. E ter ali um momento com quem mais amo, com os meus pais. Posso não ter mostrado muita emoção, mas fiquei muito muito feliz."

Na estreia na seleção principal, David Carmo não tem dúvidas: "O objetivo é ajudar a seleção a vencer e conquistar mais títulos, e representar o país da melhor maneira."

O jovem central está feliz por “partilhar esta experiência com alguns dos melhores do Mundo, nomeadamente na minha posição o Pepe, que já conquistou muita coisa e tem muitos anos de futebol”.

“Mas estou aqui para lutar pelo lugar e ajudar a equipa de que maneira for: a jogar, entrar, no banco ou na bancada. Sinto-me mais um e para contar comigo”, acrescentou.

Portugal vai ter quatro partidas para a Liga das Nações contra Espanha, Suíça e República Checa.