Vitinha promete dar tudo para ser opção nos sub-21

Vitinha sabe que possui características valorizadas pelos treinadores, mas também está consciente de que se não der o máximo não será opção. O ponta de lança do Braga compromete-se, por isso, a dar tudo para ser escolha de Rui Jorge na seleção sub-21.

“Sou um ponta de lança muito agressivo e tenho características diferentes. Posso ser muito diferente, ter qualidades muito diferentes, mas, se não der o meu melhor nos treinos ou nos jogos, acabo por não ser opção. Cada um de nós vai tentar dar o melhor nos treinos para conquistar espaço. Depois, cabe ao ‘mister’ decidir quem vai jogar", diz o avançado, em conferência de imprensa, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a equipa prepara os últimos três jogos da fase de qualificação.

Portugal lidera o Grupo D, com mais dois pontos e menos um jogo do que a Grécia, segundo classificado. A seleção nacional tem a qualificação para a fase final do Euro 2023 bem encaminhada, mas Vitinha quer esse carimbo bem nítido. Aponta, por isso, a três triunfos nos três jogos que há para disputar.

“São três jogos em que vamos trabalhar muito para ganhar. O objetivo é sempre esse e temos três jogos para conquistar três vitórias", resume.



Portugal vai enfrentar a Bielorrússia no dia 4 de junho, em campo neutro (FIFA Academy Stadium, Yerevan, Arménia), pelas 14h00, enfrentando depois o Liechtenstein (Rheinpark Stadion, Vaduz) a 7 de junho, pelas 19h45. Por último, A Equipa das Quinas vai jogar no Estádio Cidade de Barcelos a última partida do apuramento, frente à Grécia, no dia 11 de junho, pelas 20h15.



O Euro de sub-21 2023 realiza-se na Roménia e na Geórgia.