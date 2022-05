Rui Silva substitui José Sá na seleção portuguesa

José Sá saiu lesionado no último jogo da época na Liga inglesa, com o guarda-redes do Wolverhampton a sair ao intervalo do encontro de domingo em que a equipa perdeu em Anfield Road com o Liverpool (3-1).

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, a 2 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, a 5, com a Suíça, e a 9, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das quinas cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.