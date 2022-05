Europeu sub-17. Portugal perde com a Dinamarca, mas segue em frente

A seleção nacional portuguesa de sub-17 perdeu, esta segunda-feira, frente à Dinamarca, por 3-1, mas qualifica-se para os quartos de final da prova no segundo lugar do grupo.

Portugal marcou primeiro, com um grande golo de Ivan Lima, aos 30 minutos de jogo. No entanto, os nórdicos viraram a partida no segundo tempo. Aos 62 minutos, Nartey igualou com um remate de primeira na área, antes de Sorensen virar o marcador, aos 70 minutos de jogo.

Com o 2-1, Portugal ainda era líder, mas a Dinamarca já ultrapassava a Suécia e qualificava-se no segundo posto.

No entanto, o terceiro da Dinamarca, que surgiu em cima do minuto 90, com um autogolo de Luís Gomes, depois de um livre da direita, atirou Portugal para o segundo lugar do grupo.

Desta maneira, a seleção nacional vai ter de defrontar a Espanha nos quartos de final, uma das seleções favoritas. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira.