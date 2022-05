Portugal vence Suécia em sub-17 e está mais perto dos quartos de final

A seleção nacional de sub-17 goleou a Suécia, por 4-2, e está mais perto dos quartos de final do Campeonato da Europa do escalão.

O jogo até começou mal para a equipa lusa, que sofreu primeiro, logo aos 7 minutos de jogo, por Kanga.

No entanto, Portugal virou ainda na primeira parte e já vencia por 3-1 ao intervalo: Rodrigo Ribeiro empatou aos 33 minutos e João Veloso colocou a seleção em vantagem, de trivela. Aos 47, em cima do intervalo, Afonso fez o terceiro.

Aos 60 minutos, João Veloso bisou e a Suécia ainda reduziu perto do fim, aos 80 minutos de jogo, por Leonardo de Oliveira.

Com este resultado, Portugal está muito perto dos quartos de final. Lidera o grupo D com 6 pontos, seguido da Dinamarca e Suécia, ambos com três pontos. A Escócia segue sem pontos somados.

Na última jornada da fase de grupos, Portugal precisa apenas de um empate com a Dinamarca para confirmar a passagem e o primeiro lugar. O jogo está marcado para segunda-feira.