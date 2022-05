Liga das Nações deve ser cimento para o Mundial do Qatar

Mais do que consolidar opções, Fernando Santos pretende "cimentar processos" nos próximos meses para que a seleção nacional se apresente no seu melhor no Mundial, no final do ano.

A Liga das Nações será o campo de ensaio para a consolidação das ideias do selecionador. Muitas delas já apresentadas nos dois jogos do "play-off" de acesso ao Campeonato do Mundo.

"Temos de começar a pensar no Campeonato do Mundo. Não tanto no contexto de jogadores, mas muito naquilo que é cimentar naquilo que fizemos no 'play-off'. Cimentar essas ideias. Mais do que consolidar jogadores, é consolidar processos", sublinha Fernando Santos, na conferência de imprensa em que anunciou a convocatória para os quatro jogos da Liga das Nações marcados para junho.



David Carmo e Ricardo Horta são as grandes novidades nos eleitos, mas o selecionador promove a continuidade de alguns elementos ainda sem grande rotação na equipa, como Vitinha, Otávio, Matheus Nunes ou Rafael Leão. Nomes que tendem a ser efetivos na lista do treinador, que vai sofrendo uma "renovação natural".